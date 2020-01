Dead by Daylight verlengt de Winter Sale

Dead by Daylight is een asymmetrische horror game. Een spel wat je kan spelen met spelers van rond de wereld of met en tegen vrienden. Eén speler is de moordenaar en moet alle spelers op een haak hangen om ze dood te krijgen. De spelers moeten objectives doen om een speciale poort naar de vrijheid te openen. Dit kunnen ze alleen doen of ze kunnen elkaar helpen. Red je spelers van de haak en wees de killer te slim af door pallets te gooien of super stilletjes te zijn. Spelers en killers kunnen kiezen uit verschillende karakters en de daarbij horende perks.

De game verlengt de Winter Sale tot 15 januari. Niet alleen voor de PC spelers, ook alle console spelers kunnen genieten van dit leuke nieuwtje. De kortingen lopen op tot wel 75%! Dit is dus dé kans om al je favoriete skins te halen die je al zo lang wilde.

Weet jij al welke skins je in gaat slaan?

Holidays are over, but winter is still going strong! Get up to 75% off on select outfits until January 15th on PC and console. ❄️ #DeadbyDaylight #DBD pic.twitter.com/lDiLZ1p34L

— Dead by Daylight (@DeadByBHVR) January 8, 2020