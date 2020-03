Dead by Daylight voor een prikkie!

Dead by Daylight, één van de engste online horrorspellen is nu te koop voor een prikkie! Een game wat altijd uitgebreid wordt, meedenkende ontwikkelaars, een grote community en gewoon een must-have voor de horror liefhebbers.

Dead by Daylight is een a-symmetrische horrorgame. Dat houdt in dat één speler tegen 2 tot vier andere spelers speelt. Het is aan de ene speler, de killer, om de game te winnen door zoveel mogelijk spelers te vermoorden. Het liefste natuurlijk allemaal. Met de keuze uit verschillende killers zit er voor iedereen wel een leuke bij. Of je houdt van een enge clown die iedereen neersteekt en vergiftigd of dat je fan bent van het zwijn van Saw. Met onbekende en bekende killers is de keuze reuze! Iedere moordenaar heeft ook zijn eigen perk set dat je helpt met het jagen en doden van de spelers, de survivors. Zorg dat je ze te pakken krijgt en dood ze on the spot. Of hang ze aan één van de velen decoratieve vleeshaken rond de map en zie ze vechten voor hun leven. Altijd leuk!

Als survivor, of overlever, is het de taak om samen te werken met je team. Je moet generatoren repareren die door de map verspreid staan. Deze generatoren activeren, wanneer jullie er genoeg hebben gemaakt, een poort. Deze poort leidt tot de ontsnapping aan de killer… Om hier te komen moet je stiekem, slim en snel zijn. Met de keuze uit veel verschillende karakters kan je je strategie opbouwen. Iedere overlever heeft namelijk ook zijn eigen skill set met voordelen. Ook kan je spullen offeren of items meenemen de wereld in zodat je minder vleeshaken hebt of nu bezit over een medische kit. Creëer je eigen strategie en speel jezelf naar de overwinning. Of wacht af tot iedereen dood is en ontsnap door de geheime ‘hatch’…

Dead by Daylight is nu voor maar €7,99 te koop in de Steam Store. Queue alleen of met vrienden om de grootste en engste lol te beleven!

