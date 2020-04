Death Stranding PC Photo Mode Trailer

Death Stranding heeft een aantal dagen geleden een Photo Mode toegevoegd aan de PS4-versie van de game. Met de Photo Mode kun je foto’s maken in het spel en deze kun je ook op meerdere manieren bewerken. De Photo Mode komt ook naar de PC-versie en daar is een trailer van verschenen. De PC-versie zal op 2 juni gereleased worden.

Death Stranding, de lang verwachte game van Hideo Kojima, is nu ongeveer een half jaar uit. De game kwam als eerste exclusief op de PS4, maar binnenkort kunnen PC-gamers ook aan de gang met de game. Op 2 juni komt de game namelijk uit op de Epic Game Store en Steam. Er zijn bij deze game dus geen exclusieve deals met PC platformen. Death Stranding op de PC zal alles brengen wat de game ook op de PS4 bevat. Dit betekent dus dat er ook een Photo Mode in zal gaan zitten. Deze Photo Mode werd een aantal dagen geleden via een patch toegevoegd aan de PS4-versie en biedt veel mogelijkheden.

Photo Mode

Death Stranding heeft dus een nieuwe Photo Mode gekregen en zal deze ook aan de PC-versie toevoegen. De Photo Mode laat je foto’s maken in de game. Dit is natuurlijk wel logisch, maar het biedt nog veel meer. Je kunt de foto’s namelijk ook op verschillende manieren bewerken. Om een aantal van de functies van de mode te laten zien, is er een trailer verschenen van de Photo Mode van de PC-versie. We zien in de trailer dat je het licht kan aanpassen, dat je kunt inzoomen, dat je karakters uit de foto’s kunt halen en nog veel meer. Op deze manier kun je dus niet alleen het avontuur van Death Stranding beleven, maar ook op vele verschillende manieren vastleggen. De Photo Mode brengt een extra dimensie naar het spel.