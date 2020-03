Death Stranding verschijnt 2 juni op PC

Death Stranding, de voorlopig nóg Playstation 4 exclusive verschijnt 2 juni op PC via Steam en de Epic Games Store. Er is zelfs een speciale Half-Life cross-over voor extra content. De PC versie heeft een aantal extra’s ten opzichte van de Playstation 4 versie.

Een hogere framerate, ultra-wide ondersteuning, foto-mode en exclusieve content uit de Half-Life franchise is wat PC spelers mogen verwachten van Death Stranding vanaf 2 juni. Eind vorig jaar verscheen de nieuwe game van Kojima al op Playstation 4. Een hit or mis voor velen. Wij waren er aardig van onder de indruk. 505 Games is verantwoordelijk voor de uitgifte van de game op PC.

Kojima Productions’ #DeathStranding launches on Steam & Epic Games Store on June 2, 2020. The PC edition features Photo Mode, high frame rate, ultra-wide monitor support & content from Valve’s Half-Life! Pre-purchase for in-game items & HD wallpapers: https://t.co/0Za43eMigd pic.twitter.com/0nyJIypwXR — 505 Games (@505_Games) March 2, 2020

Volgens vele geruchten is dit slechts het begin van Sony games op PC. Eerder verschenen er al gelekte details over een mogelijke PC versie van Horizon Zero Dawn. Opmerkelijk is dat Death Stranding dezelfde engine gebruikt als Horizon Zero Dawn. Veel van het technische werk zou dus al verricht kunnen zijn indien de geruchten kloppen.

Benieuwd naar onze review van Death Stranding? Bekijk onderstaande video om te achterhalen wat wij van de game vonden en waarom we vinden dat de game net niet perfect is. Maar wel een dikke 9,5 verdient.

Heb je Death Stranding gemist vorig jaar en ga je er later dit jaar mee aan de slag op PC? Of wacht je op een andere Playstation 4 exclusive die zijn weg naar PC gaat maken, mocht dit het geval zijn?