Destiny 2 Director’s Cut geeft informatie over seizoen 10

Het Destiny Development team heeft een Director’s Cut online gezet voor het jaar 2020. In deze blogpost bespreken verschillende makers de toekomst van Destiny 2. Naast veel informatie over de toekomst eindigt het artikel ook met wat informatie over seizoen 10.

Het duurt nog ongeveer 2 weken voordat Season of Dawn, het negende seizoen in Destiny 2, ten einde zal zijn. Om deze reden kunnen we nu steeds meer informatie verwachten over seizoen 10. En er is inderdaad een klein beetje informatie naar buiten gebracht door Bungie. Ze hebben namelijk hun Director’s Cut voor 2020 uitgebracht. In dit artikel gaan ze in op de toekomstplannen voor het Destiny universum. Aan het einde van het artikel geven ze dit keer ook wat korte informatie over wat we wel en niet kunnen verwachten in seizoen 10. Laten we beginnen met het slechte nieuws. Bungie geeft aan dat Faction Rallies nooit meer terug gaan komen. Ze kregen niet de feedback en speelstijl van de community die ze graag gezien hadden. De gear van het event zal daarom naar de Legendary Loot pool gaan in seizoen 10. Hier zullen sommige spelers erg blij mee zijn! Een tweede optie die gaat verdwijnen is het kopen van Bright Engrams. De Engrams zullen nog wel onderdeel zijn van de Free Season Pass, maar kunnen niet meer gekocht worden. Er zullen naast het weghalen ook twee dingen vernieuwd worden in seizoen 10. De questlog krijgt opnieuw een verandering en de New Light Intro zal verbeterd worden.

Director’s Cut

De Director’s Cut geeft ons veel informatie over de toekomstplannen van Bungie met Destiny 2. Het belangrijkste wat Bungie wil gaan aanpakken is hoe aspiratie in de game zal gaan werken. Het hoogste doel van Destiny 2 is natuurlijk het bereiken van achievements of het binnenhalen van een specifiek wapen. Er is echter nu zoveel te doen elk seizoen, dat mensen het soms meer als werk gaan zien dan een hobby. Dit probleem wil Bungie gaan aanpakken. Een van de manieren om dit te bereiken is door te kijken hoe seizoenscontent langer houdbaar kan blijven. Een tweede probleem dat ze willen gaan aanpakken is de balance van wapens. Omdat er elk seizoen nieuwe wapens bij komen, wordt het steeds moeilijker om ze te balancen. Om dit te voorkomen wil Bungie kijken naar de optie om sommige wapens niet meer bruikbaar te maken na een verloop van tijd.

Er stond nog veel meer informatie in de Director’s Cut. Als je alle toekomstplannen van Bungie wilt weten, kun je terecht bij hun blogpost.