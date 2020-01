Destiny 2 krijgt 24 Twitch Prime Loot Items

Destiny 2 gaat in de komende 6 maanden 24 Loot Items weggeven aan Twitch Prime leden. Dit hebben zij bekendgemaakt op hun Twitter account. De 24 Loot Items bevatten ook exotic items.

Twitch Prime-leden zullen de komende maanden een aantal cadeautjes ontvangen als ze Destiny 2 spelen. De makers hebben namelijk een deal aangekondigd waarbij in 6 maanden 24 Loot Items weggegeven zullen worden. De Loot Items bestaan uit exotic weapons, weapon ornaments, ships en ghosts. Er kunnen dus een hoop cosmetische items binnen gehaald worden. De actie is wel voornamelijk gericht op de nieuwe spelers van Destiny 2. Als je namelijk een veteraan in het spel bent, is de kans groot dat je alle 24 items al in je bezit hebt.

It’s Prime time, Guardians. Exotic weapons, Ghosts, ships, Sparrows, Emotes, and weapon ornaments from previous Seasons will drop from the new Twitch Prime Rewards. 💠 https://t.co/lQmnruQM1G pic.twitter.com/kjYsQi7qB9 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) January 29, 2020

Bastion Exotic Quest

De Twitch Prime Loot Items zijn niet de enige nieuwe aankondiging in Destiny 2 van de afgelopen week. Er is namelijk ook een nieuwe Exotic Quest beschikbaar geworden, namelijk voor het wapen Bastion. Bastion is het wapen van Saint-14 en is een kinetic Fusion Rifle. De Exotic Perk heet Saint’s Fists. De Perk zorgt ervoor dat het wapen 3 spreads of kinetic slugs schiet wanneer je een schot charged. De meest interessante trait van het wapen is Breakthrough. Deze trait geeft je de mogelijkheid om elemental shields van tegenstanders voorbij te gaan. Om Bastion vrij te spelen moet je 4 stappen ondergaan, die allemaal mogelijk zijn als solo speler. Dit betekent dat iedereen een enigszins makkelijke toegang zal hebben tot het wapen. Voor de volledige lijst van Perks en Traits van het wapen verwijzen we je door naar de Destiny 2 Wikipagina.