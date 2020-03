Discord helpt mensen wegens Corona virus

Discord kennen we allemaal wel als we op de PC gamen. Dé vervanger van Skype end voor de oudjes onder ons de nieuwe MSN. Met oneindig veel servers en mensen is het een makkelijke manier om vrienden te maken en vriendschappen te onderhouden. Mocht je een streamer zijn dan is een server op Discord ook een handige manier om in contact te blijven met je kijkers. Of je nou een kleine of grote server bezit of dat je al je vrienden online kan zien, Discord is de place to be.

In een tweet laat Discord weten dat ze het platform aanpassen nu het Corona virus ons allemaal in haar grip houdt. Sinds een tijd kan je live meekijken met mensen die hun scherm delen in de servers. Normaal zat hier een limiet aan van 10 mensen. Deze mensen konden meekijken als ze in je spraakkanaal zaten. Je kan dan dus samen kletsen en gluren wat de streamer doet, of het nu games zijn, filmpjes of een softwareprogramma. Discord laat weten dat het limiet nu anders ligt. In plaats van maar tien mensen die mee kunnen kijken, kunnen er nu wel vijftig mensen naar de stream kijken voor de komende maanden!

Discord geeft aan dat zij de mensen die thuis zitten willen helpen. Of het nu is dat je via deze weg je lessen kunt volgen of vanuit huis kan werken. Zo willen de ontwikkelaars het iets makkelijker maken voor de gedupeerden van het Corona virus. Handig als je thuis zit omdat je besmet bent of juist als je bedrijf is gesloten maar je wilt toch wat kunnen betekenen voor je werk. Dit limiet zal blijven nu Corona actief is. Wanneer het griepvirus gaat liggen zal het weer terug draaien naar zijn originele format.

Discord vraagt wel van de gebruikers dat deze geduld hebben de eerste tijd. Wegens het nieuwe limiet kan het zijn dat streams in het begin wat traag kunnen zijn en wat problemen hebben. Ze doen hun best dit zo snel mogelijk op te lossen!