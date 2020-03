DOOM Eternal – Launch Trailer is eindelijk hier

Na wat uitstel is het eindelijk bijna zover. DOOM Eternal zal vanaf 20 maart speelbaar zijn. De game komt uit op de PS4, Xbox One, Switch, Stadia en PC. Om ons alvast in de stemming te brengen is er een Launch Trailer op YouTube geplaatst.

Vorig jaar in oktober kregen we te horen dat DOOM Eternal uitgesteld werd naar maart dit jaar. Het was natuurlijk minder leuk om te horen dat deze game langer op zich liet wachten, maar daar krijgen we hopelijk betere kwaliteit voor terug. We zijn nu eindelijk op het punt bereikt waarop de game bijna uit zal gaan komen. Op 20 maart wordt DOOM Eternal namelijk uitgebracht door Bethesda Softworks. De game zal beschikbaar worden op de PS4, Xbox One, Switch, Stadia en PC. Dit betekent op alle platformen waar we nu op gamen. En om ons in de stemming te brengen voor de game heeft PlayStation een Launch Trailer op YouTube geplaatst.

De Trailer

Wat zien we allemaal in de trailer? Daar kunnen we makkelijk op antwoorden: alles wat je in een DOOM trailer verwacht. De DOOM Eternal trailer zit namelijk vol robuuste guns, lekkere harde rock, vieze finishers en nog veel meer. Het bevat alles wat de DOOM-speler wil zien en verwacht van deze franchise. Daarnaast wordt er kort bij verteld dat de Slayer (wij dus) op zoek is naar wraak. Wij gaan opnieuw als de Slayer het gevecht aan met de demonische krachten uit de hel. En dit zullen we ook weer doen met een arsenaal aan hele dikke wapens. Een aantal van deze wapens zijn al te zien in de trailer. Er komt een dikke shotgun voorbij, een wapen dat elektrische bollen schieten die met elkaar in verbinding komen te staan en een light machine gun. Kortom, meer dan genoeg manieren om demonen te verslaan en er ook nog badass uit te zien. Dingen die we graag in DOOM Eternal zien.

Voor meer informatie over DOOM Eternal verwijzen we je door naar de gamepagina op de Bethesda website.