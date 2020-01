Dragon Ball Z: Kakarot launch trailer is hier

Dragon Ball Z: Kakarot krijgt nog één laatste trailer, de welbekende launch trailer. De game zal alle events vanaf de Saiyan Saga tot en met de Buu Saga volledig doorspitten. Bekijk de trailer niet als je sensitief bent voor spoilers!

Morgen is het dan zover, dan komt Dragon Ball Z: Kakarot officieel op de markt. De opening cinematic die eerder getoond werd is een hommage aan de originele opening van de anime zelf. De launch trailer focust zich op beiden het verslaan van Kid Buu, zowel als Vegeta’s iconische monoloog over Kakarot, oftewel Goku. De originele anime eindigt bij het verslaan van Kid Buu en gaat daarna verder onder de naam Dragon Ball GT. Of de game stopt bij de originele anime is nog maar de vraag, gezien Dragon Ball Super inmiddels ook een ding is met meer afleveringen dan je op 10 handen kan tellen.

Bandai Namco heeft ook nog een grote patch klaarstaan voor ‘Day One‘. Wil jij de pre-order bonussen voor Dragon Ball: Kakarot nog hebben? Dan kan je hem alleen vandaag nog bestellen, anders loop je de bonussen mis. De game werd door critics goed ontvangen tijdens media-evenementen De officiële cijfers zullen morgen overal op het internet te lezen en zien zijn, wij zijn benieuwd, en jij? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!