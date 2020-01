Dying Light 2 voor de tweede keer uitgesteld

Dying Light, de open-world zombie-freerunner van ontwikkelaar Techland zal nog iets langer op zich laten wachten. Dit laat het officiële Twitter account weten via een mededeling. De game stond oorspronkelijk gepland voor het voorjaar van 2020, nadat de game voor de eerste keer werd uitgesteld.

Eigenlijk zouden we vorig jaar, in 2019, al aan de slag mogen gaan met het tweede deel in de Dying Light franchise, maar tijdens E3 2019 liet de ontwikkelaar weten dat de game uitgesteld zou worden naar 2020. We kregen meer informatie en gameplay te zien, maar een exacte release datum bleef onbekend. ‘Spring 2020’ verscheen, maar deze week komt daar dus ook al verandering in. Techland laat weten dat de game nog iets langer in de oven moet en dat ze het niet gaat lukken om de game er uit te sturen in het voorjaar. Dying Light 2 heeft nog geen nieuwe datum gekregen, zelfs geen release window. We weten dus niet of de game nog in 2020 het licht gaat zien.

Hey Survivors!

Here’s the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) January 20, 2020

Dying Light 2 neemt alles net een stapje verder dan dat we gewend zijn van het eerste deel. Parkour wordt uitgebreid en een stuk lastiger door het toevoegen van stamina. Je kunt nog maar enkele handelingen verrichten voordat je niet meer verder kunt klimmen. Het freerunnen vereist in het vervolg dus een stuk meer planning. Verder zal de game nu volledig worden gevormd aan de hand van de keuzes die je maakt. De wereld is opgedeeld in verschillende districten. In ieder district maak je verschillende keuzes die er voor zorgen dat er bepaalde dingen gebeuren in de buurt. Hierdoor kunnen er nieuwe bondgenoten ontstaan, veranderd het uiterlijk van de wereld en heeft het invloed op de gameplay en de rest van de game en het verhaal.