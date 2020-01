Dying Light: Bad Blood gratis voor Dying Light spelers

Dying Light spelers staat een verrassing te wachten. De multiplayer titel Dying Light: Bad Blood is gratis ter beschikking gesteld voor iedere Dying Light speler. Het maakt hierbij niet uit voor welk platform je de game hebt. Bad Blood is echter alleen verkrijgbaar via Steam op PC.

Door je account te verbinden via een speciale website voeg je de game toe aan je Steam bibliotheek. Vervolgens kan je aan de slag met de Techland aanpak van Battle Royale met zombies. Dying Light Bad Blood is namelijk een soort Battle Royale titel waarin je met 11 andere spelers in Harran wordt gedropt. Er is maar één speler die kan overleven, en zoals je gewend bent van de game zit het zoeken naar voorwerpen en wapens en freerunnen er allemaal in. Ook de zombies en deze zijn best belangrijk. Er bevindingen zich bepaalde nesten over de map waar je monsters vanaf moet nemen. Door deze monsters af te nemen stijg in in level waardoor je een voorsprong krijgt ten opzichte van de andere spelers. Deze nesten worden bewaakt door zombies en afhankelijk van het level van het nest, ook de soorten zombies die er omheen zwermen.

Hogere nesten leveren meer XP op, dus het is voortdurend een risk/reward spelletje dat je aan het spelen bent. Ga je voor de lage nesten om jezelf niet in gevaar te brengen, maar voor een trage voortgang, of riskeer je alles voor de hoge nesten met sterke zombies?

Uiteraard vormen de andere 11 spelers ook een gevaar. Aan het einde van de ronde kan er maar één speler ontsnappen met de helikopter. Wees dus aanwezig op de locatie van de heli en houd andere spelers op afstand, of vermoord ze.

In 2018 schreven we al een review over de zombie Battle Royal titel. Je kunt deze hier terug lezen.