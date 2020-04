Eindelijk komt De Sims ‘Mijn Eerste Huisdier Accessoires’ naar consoles!

De Sims 4 Honden en Katten was uiteraard al een tijd uit. Maar ieder uitbreidingspakket heeft een accessoires pakket nodig, dat is logica. Nu is het dan eindelijk tijd om je huisdier te verkleden en betere items te hebben rondom je favoriete vlooienbaal!

De Sims is al lang een grote jongen in de gamingwereld. Dé game waar je de baas kan spelen over een hele familie met alles wat daarbij hoort. Kies hun werk, hun uiterlijk, stijl, inrichting, plek om te wonen, budget (want Motherlode) of dood (ja, dat doe je wel). Ook kan je sinds een tijd eindelijk je eigen huisdieren maken met De Sims 4 Honden en Katten. Waar je honden, katten, vossen en wasberen kan maken. Geheel met kleuren, een aantal pakjes en nieuwe aspiraties. Zo kan je bijvoorbeeld eindelijk honden of katten gek zijn en je eigen dierenartsenpraktijk kan beginnen. Ook kan je dier dus ziek worden. Het besturen van je dier gaat niet, terug naar de roots net zoals vroeger bij je Sims. In het echt kan je natuurlijk ook niet je huisdier besturen, alleen beïnvloeden. Super leuk en persoonlijk vind ik het één van de onmisbare uitbreidingspakketten. Wie wilt nou niet dat zijn huis een katten hangplek wordt waar alle katten uit de buurt komen chillen?

De Sims 4 Mijn Eerste Huisdier Accessoires komt met nóg meer leuke attributen voor de huisdieren in je gezin. Zo kan je nu bijvoorbeeld ook eindelijk kleinere dieren hebben dan een hond of een kat! Zo kan je Sims beginnen met een hamster, rat of een dwergegel. Heel handig om te oefenen voor je aan een hond begint. Deze hamsters hoef je gelukkig niet uit te laten! Ook is er een speciaal dier, een mini bubalus. Een mysterieus schattig wezen waar je geen genoeg van kan krijgen! Ook kan je nu beter je huis inrichten met dierenspullen die wel bij je stijl passen. Het pakket brengt je namelijk nieuwe bedden voor dieren, torens maar ook decoratievoorwerpen voor je Sims. Tevens zijn er een aantal voorwerpen voor kinderen toegevoegd met meubels met beesten er op, te leuk! Tot slot kan je je huisdier in nog mooiere kleding stijlen met de nieuwe outfits. Dress to impress I guess!

Mocht je een Xbox One hebben dan schaf je De Sims 4 Mijn Eerste Huisdier Accessoires pakket aan via de Microsoft Store, heb je een PlayStation 4 dan haal je het pakket in de PlayStation Store. Het pakket kost los €9,99. Mocht je het Honden en Katten pakket nog niet bezitten dan kan je een bundel kopen met het uitbreidingspakket en het accessoirepakket voor €39,99. Zorg wel dat je het basisspel van De Sims 4 bezit!