Esports: LPL spring split opent het nieuwe seizoen!

De winterstop van de League of Legends Esports zit erop. Gister heeft de LPL het nieuwe jaar geopend met hun spring split. De Chinese regio is daarmee de eerste van de grote vier grote regio’s. En wat een start kende de Chinese regio. Hun spring split begon met de Worlds Champion van vorig jaar FunPlus Phoenix tegen Worlds Champion van 2018 Invictus Gaming. Een heerlijke affiche om het seizoen mee af te trappen.

De twee sterke teams uit de LPL gaven gelijk een show weg. In de Chinese regio worden de matches gespeeld in een best of 3 format. En er waren gelijk drie games nodig om een winnaar te krijgen in de game tussen FunPlus Phoenix en Invictus Gaming. Invictus Gaming opende de score waarna FunPlus Phoenix de score terug bracht naar 1-1. In de derde game was het Invictus Gaming die de fights beter uitvoerde en daarmee hun eerste match van het jaar won. Na het zien van deze game belooft het een spannende spring split te worden daar in China.

Zoals gezegd LPL heeft het nieuwe League seizoen geopend. Volgende regio die van start gaat is onze regio de LEC. Europa gaat op 24 januari weer van start. Verliezend finalist van Worlds 2019 G2 Esports neemt het dan op tegen MAD Lions(voormalig team Splyce). Fnatic sluit de dag af in een kraker met Origen. Dag later gaat de derde grote regio, LCS, van start. Onze rivalen van Noord Amerika worden gelijk getrakteerd op een match tussen Team Liquid en Cloud9. De vierde grote regio, LCK, gaat van start op 5 februari. Daar is het schema nog niet bekend en weten we nog niet welke teams de Koreaanse regio mogen openen. Maar ook daar zal het ongetwijfeld weer een spannend seizoen worden. Kan Faker met SKT de gevallen regio terug op de kaart zetten?