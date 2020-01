Fallout 76 en het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar ging voor ons in en dat brengt bij veel games nieuwtjes, events en dromen naar boven. Zo ook bij onze meest besproken game (ever?), Fallout 76. Bethesda luidt in ieder geval feestelijk het nieuwe jaar in met een leuk event wat nog maar een paar dagen duurt.

Het is namelijk de dubbele XP week in Fallout 76. De manier om even extra hard te grinden voor die levels en perks. Alles wat je nu doet voor XP komt het cadeautje bovenop van nog meer XP. Altijd leuk zulke events, dan begin je het jaar lekker actief. Het is al even bezig maar het event zal eindigen op dertien januari 2020. Je hebt dus nog even om alleen of met je groep leuke dingen te doen voor iets extra’s! Dit event geldt uiteraard voor alle platformen waar de game op te spelen is.

Tevens teased Bethesda een grote expansion launch dit jaar voor Fallout 76. Een uitbreidingspakket met veel nieuwe toffe dingen. Zoals een hele nieuwe stad wat je kan gaan ontdekken. Watoga, The City of the Future zal een grootse metropolis worden waar de Vaultdwellers kunnen rondhangen. De stad is gebouwd op gigantische parkeergarages. Zo konden de bewoners hun voertuigen makkelijk kwijt en bleef de stad auto vrij. Voor je de grote stad betreed moet je je eerst een weg banen door de garage.

Verder zijn er weer toffe nieuwe Fallout 76 items te vinden in de Atomic Shop. Spullen om je karakter mee te versieren maar ook je huis! Je wil natuurlijk niet met de vorige mode aan Ghouls verslaan, toch? Ook zijn er weer een aantal speciale items terug in de shop. Zelfs met fikse kortingen! De sale duurt tot veertien januari, dus wees er snel bij!

Misschien komen de NPC’s ook wel dit jaar in Fallout 76? Wij kijken er in ieder geval naar uit!