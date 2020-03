Fallout 76: NPC’s en nieuwe quests!

Het is bijna zo ver! De spelers die NPC’s moesten kunnen binnenkort hun hart op met het spelen van Fallout 76. Iets wat Bethesda ons nooit beloofd had, maar waar veel spelers om smeekten.

Bethesda is daarin een fijne ontwikkelaar van games, want waar de spelers om vroegen komt binnenkort naar Fallout 76. In de eerst volgende grote update van Appalacia zullen NPC’s ten tonele treden. Wastelanders, de update, zou eigenlijk eerder uitkomen. We werden toen verrast met een toffe Battle Royale modus. We moesten toen nog even wachten op de NPC’s in het spel.

Nu, in het tweede jaar van de game heeft Bethesda aangekondigd dat 7 april de update live komt. Wastelanders zal dus meer lore geven door middel van deze NPC’s. Ook komen er uiteraard ontzettend veel nieuwe quests bij met deze nieuwe Wasteland bewoners. Iets wat het spel wel kan gebruiken, het is een probleem waar een aantal spelers tegenaan lopen. Mooi nieuws voor Fallout 76 dus!

Het moment om weer heerlijk de Fallout door te wandelen opzoek naar nieuwe bijzonderheden. Ik kan niet wachten!