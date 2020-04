Fallout 76 NPC’s zijn nu aanwezig in West Virginia

Fallout 76, you love it or you hate it. Of je rijdt mee op de stroming dat Bethesda per se menselijke NPC’s moest gebruiken om jouw wasteland ervaring compleet te maken. Eigenlijk zit er bijna geen tussenweg in het houden of haten van deze game. Gelukkig heeft de game stiekem toch een steunende community en zijn we gewoon benieuwd hoe deze Wastlanders Update eigenlijk is.

Fallout 76 is de nieuwste game in de Fallout reeks van Bethesda. Games die al jaren meedraaien en altijd erg populair waren. Amerika is getroffen door de grote bommenregen en na jaren in Vaults te hebben gewoond mogen de Vault Dwellers, ook wel de spelers, eindelijk de open wereld betreden buiten de Vaults. Wat men aantreft is totaal anders dan wat Amerika ooit was. Nieuwe flora, gemuteerde fauna, niets is meer zoals het was. Van verschrikkelijk grote heremiet krabben tot Super Mutants die je of proberen op te blazen of spulletjes van je willen kopen. Met een echte survival online PVP en PVE kan een speler uren dolen door de gigantische map met bijzondere plekken. Start quests om het leven van vroeger te ontrafelen en help robots om chaotische orde te scheppen. Speel samen met andere online spelers of word de grootste schurk van de map. Ook kan je los in een spannende battle royale om als laatst levende over te blijven met je gevonden wapens. Afijn, genoeg om je bezig te houden!

Toch vonden sommige mensen dat Fallout 76 iets miste, levende menselijke NPC’s wel te verstaan. Bethesda had als bedoeling dat juist de spelers zouden fungeren als enige levende mensen in de map zodat je echt het gevoel kreeg dat je na een wereldramp na jaren pas weer naar buiten kan. Maar, mensen bleven vragen en Bethesda schonk ons de Wastlanders Update. Appalachia wordt nu bewoond door meer mensen dan online spelers! Er waren stiekem dus toch NPC vaults met wat vertraging! Om met deze nieuwelingen te praten is er ook een nieuwe manier van praten bedacht, zo kunnen wij optimaal communiceren met deze nieuwelingen.

De update komt met een hele nieuwe main story voor ons om te spelen. Waar Fallout 76 na een aantal quests een beetje leeg kon voelen zijn er nu weer talloze quests bij gekomen. Dus trommel wat vrienden op of speel alleen om ze allemaal te ontdekken! Ook kan je bondjes sluiten met NPC’s. Je kan bijvoorbeeld twee facties tegenkomen en je daar bij aansluiten. Kies tussen de Settlers at Foundation of The Raiders at Crater. Wanneer je ze tegenkomt kan je ze helpen en je zo aansluiten. Ook kan je bevriend raken met een NPC, deze vriendelijke vrind kan in je Settlement gaan wonen en het helpen verdedigen. Ook opent deze weg nieuwe quests die de NPC je dagelijks aan kan bieden. Uiteraard komen er nu zat nieuwe plekjes op de map die aangepast zijn vanwege de komst van mensen. Er zullen ook nieuwe beesten en monsters zijn en tevens uiteraard nieuwe gear en items. Genoeg om uit te proberen en te ontdekken dus!

Slinger je Bethesda Launcher aan en update Fallout 76, de update is namelijk gister live gegaan! Alle tijd nu in deze real life pandemie om je te verliezen in een verre toekomst van een verwoeste wereld…

