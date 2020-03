Final Fantasy 7 Remake exemplaren in het wild!

Oeps! Het lijkt er op dat er ergens een handelaar of distributiecentrum niet helemaal de memo heeft begrepen. Ja, we leven in een crisisperiode, maar zo vroeg met verschepen hoef nou ook weer niet. Kom op, zeg eerlijk. Wie was het (want wij willen er ook alvast eentje)?

Reddit, de plek op internet waar je eigenlijk niet dood gevonden wilt worden, is waar deze ‘lek’ opdook. De uploader toont een foto van de Deluxe Edition inclusief inhoud. Square Enix lanceert ongeveer gelijktijdig met deze lek een bericht over dat ze er alles aan doen om Final Fantasy 7 Remake op tijd te laten verschepen. Dat betekent dat ze er alles aan doen zodat jij als trouwe fan netjes op 10 april je spel binnenkrijgt.

Het lijkt er daarbij op dat de regeltjes iets versoepeld zijn. Het zou dus zomaar kunnen voorkomen dat jouw brievenbuspakketje met Final Fantasy 7 óók iets eerder zal arriveren dan gepland. Geen garanties, uiteraard! Waarom doen wij dit denken vraag je je af? De remake van de Final Fantasy titel is namelijk niet de enige game die Square Enix verscheept op kort termijn.

24 april verschijnt de remake van Trials of Mana, ook een Square Enix titel. Fans die deze game besteld hebben kregen onlangs een mail met een notificatie over de orderbevestiging. Het geld van de pre-order wordt afgehouden en dat betekent dat de verzending nabij is. Een fan rekende uit, met voorgaande ervaringen, dat Square Enix deze berichten uitzend op een bepaald aantal dagen van te voren. Dit zou uiteindelijk betekenen dat Trials of Mana 2 weken eerder bij de fan bezorgd zou worden.

Misschien pakt Square Enix het extra veilig aan door de corona crisis en geeft de verschillende partijen wat beweegruimte. Pakt dit uit in een inderdaad langere termijn van verzenden tot ontvangen, of krijgen de fans toch hun exemplaar eerder binnen dan verwacht?