FlyQuest best of the rest in de LCS

In de LCS blijft Cloud9 winst na winst oprapen. Inmiddels is het team al twaalf games achter elkaar ongeslagen. Als we kijken naar de rest van de competitie zien we langzaam maar zeker FlyQuest boven de rest uitsteken. FlyQuest staat nu met twee punten los van de nummer drie. Op plek drie staan er op dit moment drie teams. Team Liquid begint langzaam terug naar de top te kruipen. Team Liquid sloot zich aan bij de nummers drie. TSM en Immortals delen met Team Liquid de derde plaats. De volledige stand kunnen jullie hier bekijken.

Afgelopen weekend hadden we één hele grote verrassing in de LCS. CLG wist verrassend te winnen van TSM. Team Liquid wist de aansluiting met de top weer te vinden. Er werd gewonnen van TSM en 100 Thieves. Cloud9 versloeg FlyQuest in de strijd tussen de nummer één en twee. Voor de rest van de teams werd er gewonnen en verloren. Naast TSM was ook Dignitas niet in staat om een game te winnen in het afgelopen weekend.

FlyQuest Cloud9 TSM Team Liquid Golden Guardians Immortals 100 Thieves Evil Geniuses 100 Thieves Team Liquid Dignitas FlyQuest CLG TSM Evil Geniuses Golden Guardians Immortals CLG Cloud9 Dignitas

Komend weekend hebben we weer de rivalenstrijd tussen TSM en Cloud9 in de LCS. De kans is zeer aannemelijk dat de winst wederom naar Cloud9 gaat. CLG wist eindelijk weer een winst te behalen. Kan CLG dit door zetten tegen Team Liquid en Evil Geniuses. FlyQuest speelt komende weekend TSM en Evil Geniuses. Blijft FlyQuest op de tweede plaats of weten andere teams op gelijke hoogte te komen? En kan Dignitas zich herpakken in de games tegen 100 Thieves en Golden Guardians.

LCS speelschema week 7