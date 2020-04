Fnatic en Mad Lions zijn een stap dichterbij de LEC finale

Afgelopen weekend hebben de zes play-off teams van de LEC de eerste ronde gespeeld. Op vrijdag hadden we de game G2 Esports tegen MAD Lions, zaterdag was het de beurt aan Fnatic en Origen. Gisteren werd de eerste week afgesloten door Rogue en Misfits Gaming. Na de eerste weekend konden we van één team afscheid nemen. Daarnaast zagen we op vrijdag een hele grote verrassing. G2 Esports werd in een spannende serie verslagen door MAD Lions!

G2 Esports en MAD Lions trapte de eerste weekend van de LEC play-offs af. Die serie was er gelijk één om van te genieten. G2 Esports en MAD Lions gingen volle bak tegen elkaar. In de serie die vijf games nodig had om een winnaar te krijgen, wis MAD Lions boven zichzelf uit te stijgen. MAD Lions leek hun beste games van het seizoen te spelen tegen een wat zwakkere G2 Esports. De vijfde en beslissende game was bloedstollend tot het eind. G2 Esports probeerde MAD Lions te backdooren maar MAD Lions wist die keer op keer tegen te houden. Uiteindelijk wist MAD Lions de game en de serie te winnen en plaatsten zich voor de eerste halve finale van de play-offs.

G2 Esports MAD Lions Fnatic Origen Misfits Gaming Rogue

De zaterdag match en de zondag match van de LEC play-offs waren wat minder spectaculair. Fnatic domineerde de serie over Origen. Hoewel Origen één game wist te winnen, moest het diep gaan in die game. In de drie andere games was Fnatic veel sterker dan Origen. Gister begon Misfits Gaming goed aan de serie met Rogue. Maar vanaf de tweede game nam Rogue de serie over en wist de drie games erna te winnen. Hierdoor nemen we als eerste afscheid van Misfits Gaming met Nederlander Febiven.

Play-offs week 1 LEC

Komend weekend hebben we de eerste halve finale van de LEC play-offs waarin Fnatic het op neemt tegen MAD Lions. Op vrijdag en zondag worden de games gespeeld van de verliezers bracket. Op vrijdag hebben we Origen tegen Rogue. Winnaar van die game neemt het op zondag op tegen G2 Esports.