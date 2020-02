Freediver: Triton Down komt binnenkort uit op VR

Heb je wel eens dat je in game onder water moet zwemmen en je ontzettend veel stress ervaart? Hou je van die stress levels? Dan is Freediver: Triton Down de Extended Cut de game voor jou!

Zelf krijg ik altijd de kriebels als ik in een game onder water moet en dan moet zien te overleven. Meestal moet je binnen een bepaalde tijd, anders verdrink je, de uitgang vinden. Je karakter zwemt traag, de besturing werkt tegen, je gaat bijna dood. Dit zijn voor mij allemaal puntjes op mijn stress meter. Misschien ook de reden dat ik Assassins Creed Black Flag bijna heb uitgespeeld maar ik de onderwater missies maar niet start. Maar als je er wel van houdt, dan is Freediver: Triton Down een goede game voor de speler met stalen zenuwen. Want het is niet gewoon achter je scherm, nee, het is met de PlayStation VR! Het gevoel dat je zelf dus gewoon bijna verdrinkt, niet je karakter.

De game was op de PC, waar het in 2019 op uitkwam, een grote indruk gemaakt op spelers. Spelers waren verrast door de steengoede game. Sinds toen zijn er veel aanvragen geweest om de game ook op de VR uit te laten komen. Vandaar dat hij binnenkort uitkomt op de PlayStation 4. In Amerika zal hij eerder verschijnen, Nederland laat nog even op zich wachten. Hou de PlayStation Store dus goed in de gaten als je een editie wilt aanschaffen! We denken dat de game rond de vijftien euro gaat kosten. Een prachtige prijs voor een game met zulke goede recensies. De game was namelijk zelfs genomineerd voor beste VR game van het jaar!

Freediver: Triton Down Extended Cut is een game waar je moet ontsnappen uit een schip, niet een gewoon varend schip. Het schip is namelijk aan het zinken. Het is aan de speler om je karakter veilig naar het oppervlakte te begeven. Vind je weg door het schip in de duister, het enige wat je meekrijgt is een zaklamp. Handig zou je denken, helaas kan de zaklamp ook voor meer problemen zorgen… Het is een gevaarlijke situatie waar je je dan in begeeft. Blootgesteld aan de natuur en de verwoestende kracht. Dus houd je hoofd koel en zwem, zwem, zwem! Geniet nu nog langer van de stress met meer levels dan het spel eerst had!