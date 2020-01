Geen jetpacks in de nieuwe Call of Duty

Met Sledgehammer in de ondersteunende rol is het dit jaar wéér de beurt aan Treyarch om een nieuwe Call of Duty op de markt te brengen. Met maar liefst 1 jaar minder ontwikkeltijd dan gewend zien we in ieder geval geen jetpacks meer.

Als het aan David Vonderhaar ligt zal de nieuwe Call of Duty game van Treyarch geen jetpacks bevatten. Vonderhaar is game director voor de Call of Duty titels die worden ontwikkeld door Treyarch. De studio is verantwoordelijk voor de Black Ops verhaallijn. De kans is groot dat Black Ops 5 dit jaar het licht gaat zien en spelers wederom de mogelijkheid hebben om cross-play in te schakelen.

Geruchten gaan de rondte dat Black Ops 5 een stakje terug neemt en terug gaat naar de periode waarin het allemaal is begonnen voor de reeks. De koude oorlog. Één ding is zeker: Er komen geen jetpacks in de game. Dit heeft Vonderhaar laten weten via een Twitter bericht waarin hij antwoord geeft op een fan die reageert op een geplaatste video van de game director.

De director plaatst een muziekvideo op Twitter met de tekst er bij dat hij niet kan stoppen met denken aan dit nummer. Een fan reageert: “Zorg voor jetpacks in de volgende Call of Duty.” Het antwoord van Vonderhaar is kort maar krachtig: “Nee.”

Later voegt hij er aan toe dat hij een trauma heeft overgehouden aan de jetpacks die kort de franchise betraden, enkele jaren geleden.

NO. — David “Vahn” Vonderhaar (@DavidVonderhaar) January 5, 2020

Modern Warfare is een wereldwijd succes gebleken. Het is de meest gespeelde Call of Duty game van de generatie. De volgende Call of Duty titel zal hoogstwaarschijnlijk een dubbele release zien voor zowel Playstation 4, Xbox One, maar ook een release voor de nieuwe generatie consoles die eind dit jaar verschijnen. Er zijn nog geen verdere details bekend over Treyarch’s titel van dit jaar.