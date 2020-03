UPDATE: Modern Warfare 2 campaign remaster nu verkrijgbaar

Iedereen kent Call of Duty: Modern Warfare 2 als één van de beste, als al niet de beste, first-person shooter campaigns op de markt. Een verhaal met veel emotie, verraad en chaos kan zomaar vandaag opnieuw op jouw scherm verschijnen.

UPDATE:

De Modern Warfare 2 campaign remaster is nu verkrijgbaar voor 25 Euro op de Playstation Store. Het lijkt erop dat Xbox en PC nog even moeten wachten op de game, deze komt op de twee platformen namelijk later!

ORIGINEEL:

Volgens een Tweet van @CharieINTEL zou de Modern Warfare 2 campaign remaster vandaag nog moeten verschijnen. Hij post zijn gerucht/ lek met een trailer voor de opnieuw bezochte verhaallijn. Ook zijn er een aantal screenshots in de link, die in de Tweet staat, te vinden. Het lek zou komen vanaf de Duitse Playstation Store, met als release datum: 31 maart 2020. Eén van de screenshots laat een skin-set zien voor de Modern Warfare 2019 en Warzone games. Voor nu lijkt het erop dat de Modern Warfare 2 remaster dan ook alleen de campaign zal bevatten. Dit is waarschijnlijk om meerdere redenen gekozen.

BREAKING: PlayStation Store Germany has LEAKED the Modern Warfare 2 Campaign Remastered TRAILER + SCREENSHOTS https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

De MW 2019 multiplayer is namelijk nog vrij populair. Na het verschijnen van de gratis battle royale modi, Warzone en Plunder, lijkt het erop dat er meer spelers naar de game komen dan ooit tevoren. Dit kan één van de grote redenen zijn voor het alleen uitbrengen van de campaign. De tweede reden is een vrij simpele. De verhaallijn die MW2 bevat is vandaag de dag nog steeds één van de beste ooit.

Wat vind jij van de mogelijke release van Modern Warfare 2 als remastered campaign? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!