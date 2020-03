Gerucht: Oude Mario Remasters komen naar de Switch

Er gaat een gerucht de ronde dat Nintendo een aantal grote plannen heeft voor het 35-jarig bestaan van Mario. Er zullen waarschijnlijk 3D Mario Remasters komen van enkele klassiekers. Daarnaast wordt er een nieuwe Paper Mario verwacht.

Dit jaar bestaat het karakter Mario 35 jaar. In 1985 konden wij voor het eerst met de loodgieter spelen in Super Mario Bros op de NES. Het is nu dus 35 jaar later en we kunnen ons geen gamewereld meer voorstellen zonder het personage van Mario in de hoofdrol. Om het jubileum te vieren, komt Nintendo met een aantal toffe nieuwe Mario games en Mario Remasters. Het gaat bij deze berichten nog wel om speculaties dus we kunnen het nog niet met 100% zekerheid zeggen, maar het nieuws wordt steeds meer bevestigd. Laten we beginnen met de nieuwe game die Nintendo gaat ontwikkelen. Er zal namelijk een nieuwe Paper Mario naar de Nintendo Switch komen. Deze nieuwe Paper Mario game zal zich gaan focussen op de RPG-elementen, die we kennen van de Nintendo 64 en GameCube varianten. Laten we hopen dat deze keuze ons een goede Paper Mario oplevert.

Nieuwe oude Mario Games

Het tweede gerucht over de viering van het 35-jarig jubileum is dat er meerdere Mario-games geremastered gaan worden voor de Switch. Op dit moment wordt er gespeculeerd dat de Mario remasters Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy gaan zijn. En dit is voor gamers erg goed nieuws. Dit zijn namelijk 3 van de beste Mario games die ooit gereleased zijn. De ports van deze game naar de Switch zullen niet behandeld worden zoals dat bij andere ports gebeurd is. Ze zullen een speciale behandeling krijgen als onderdeel van het 35-jarig bestaan. De geruchten over de nieuwe Mario-games zijn begonnen bij VGC. Het wordt nu afwachten totdat Nintendo zelf het nieuws naar buiten gaat brengen!