Ghost of Tsushima krijgt release datum

Sony’s Ghost of Tsushima komt op 26 juni 2020 naar de Playstation 4. De developers zijn overweldigend enthousiast met het aankondigen van de vrij spoedige release datum. De datum komt inclusief nieuwe trailer met gameplay, story footage en meer!

De protagonist in Ghost of Tsushima, genaamd Jin Sakai, leeft in een wereld vol oorlog en verderf. De nieuwe trailer draait vooral om de mensen die Jin ontmoet is zijn reis en de gevoelens die de personages met elkaar delen. Jin zit in een persoonlijke transformatie en niet iedereen is het eens met de harde keuzes die hij soms maakt. Sommige mensen die hij ontmoet proberen hem tegen te houden, zodat hij niet even slecht word als de mensen die hij zo minacht. Anderen stimuleren de ‘slechte’ keuzes die Jin soms maakt. Ook zien we een aantal van de vijanden. Er zijn twee personages die eruitt springen: Shimura, Jin’s oom en Khotun Khan, de leider van de Mongolen.

Spelers die Tsushima pre-orderen, krijgen een aantal bonussen. Hieronder valt een skin set bij de digitale edition. Alle pre-orders krijgen een avatar van Jin, een digitale soundtrack en een dynamisch thema. De digitale collectie komt met skin, paard, masker, zwaard en armor set. Er is ook een collector’s edition voor de game, die vol zit met bonussen, beiden analoog en digitaal. Bekijk deze edities hier beneden.

Kijk jij uit naar Ghost of Tsushima? Vanaf 26 juni kan jij de game in volle glorie spelen. Verwacht van ons uiteraard een toffe review over de game! Check ook onze laatste reviews.