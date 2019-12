Ghost of Tsushima verschijnt in de zomer van 2020

The Game Awards zijn in volle gang gezet vannacht en daar horen trailers, aankondigingen en verrassingen bij. Het was geen verrassing dat we meer te zien zouden krijgen van Ghost of Tsushima. De langere versie van de teaser tijdens State of Play werd eindelijk getoond.

De game die zich afspeelt in Tsushima, Japan wordt ontwikkeld door Sucker Punch. Geen onbekende naam voor Sony fans want we kennen deze studio onder andere van Sly Cooper en de Infamous serie.

Je kruipt in de huid van Jin en probeert de overweldigende overmacht te verslaan in feodaal Japan. Bouw je legende uit als ‘The Ghost’ in de open wereld, gemaakt door Sucker Punch.

Nog voor we de generatie afsluiten en overstappen naar Playstation 5 en Xbox Series X pakt Sony uit met Ghost of Tsushima voor Playstation 4. De game zal exclusief verschijnen voor Sony’s console in de zomer van 2020. Er is nog steeds geen exacte release datum bekend gemaakt.