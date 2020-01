Godfall trailer van jaar oud lekt uit

De ontwikkelaars zijn op de hoogte van de recente lekken en zetten een statement online op hun Twitter account. Hier laten zij weten dat het niet gaat om de Playstation 5 versie, maar een PC versie die werd gebruikt voor een interne presentatie. De beelden zijn ondertussen ook al een jaar oud, dus er is waarschijnlijk al veel aan veranderd. Binnenkort gaan we meer beelden zien, verklapt de tweet al.

Hey everyone! We can confirm that the circulating trailer is year-old PC footage used as part of an internal presentation. We are energized by your excitement and look forward to showing you just how far this game has come. Stay tuned for a more detailed look soon! ⚔️

— Godfall (@PlayGodfall) January 21, 2020