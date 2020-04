Google Stadia: 2 maanden gratis pro voor iedereen

Google’s video gaming steaming service, Google Stadia, is nu gratis voor iedereen met een Gmail account. Om daar nog aan toe te voegen geeft Google 2 maanden Stadia Pro aan iedereen, met toegang tot negen games.

De uitnodigingen rollen binnen 48 uur uit, het kan dus zijn dat de site vraagt om een code.

Hang tight, deze komt er zo snel mogelijk aan!

De negen gratis games bestaan uit een paar oudere titels, des al niet te min zijn dit wel leuke games op Stadia mee uit te proberen. Je kan Stadia op zo goed als ieder apparaat spelen, behalve je koelkast of oven. Heb jij een Macbook, smartphone of een ander apparaat waar je grafisch zware games op wilt spelen? Dan is het testen van de service voor jou weggelegd. Dit zijn de 9 gratis titels voor nu:

•Destiny 2: The Collection

•GRID

•Gylt (Exclusive by TequilaWorks)

•SteamWorld Dig 2

•SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

•Serious Sam Collection

•Spitlings

•Stacks on Stacks (on Stacks)

•Thumper

Je hebt voor die negen games geen aankoop nodig en je kan ze me een aantal verschillende controllers uitproberen. Op de website van Stadia kan jij jouw Gmail linken aan de service. Vervolgens kan je de app downloaden op je telefoon, of direct spelen op jouw laptop. De service is voor nu nog 1080p in verband met het hele corona gebeuren. Wil jij het gehele pakket? Die is nog steeds voor 129 Euro te koop in de store. Toen de service uitkwam, was deze nog te karig, hoe dat nu zit is een ander verhaal. Check onze review van de service hier.

Ga jij de service uitproberen, of heb je dit al gedaan? Laat jouw mening achter in de reacties hier beneden of op Facebook!