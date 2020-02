Google Stadia vanaf donderdag speelbaar op meer smartphones

Waar Google Stadia vanaf de lancering in november enkel PC, Chromecast Ultra en Pixel, Google’s eigen smartphone, ondersteunde. Wordt de lijst met ondersteunde smartphones snel uitgebreid. Afgelopen dinsdag deelde Google het nieuws via het officiële Stadia Twitter kanaal.

Starting February 20, you can play Stadia with even more phones. ASUS ROG Phone I & II, Razer Phone 1 & 2, and a variety of Samsung phones, including the Samsung S20 line, are all supported.

— Stadia (@GoogleStadia) February 18, 2020