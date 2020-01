Guild Wars 2 ‘Shadow in the Ice’ begint morgen

De Guild Wars 2 Living World verhaallijn gaat vanaf morgen, 28 januari 2020, eindelijk verder met alweer de tweede episode van The Icebrood Saga: Shadow in the Ice. We kunnen na een tijdje wachten eindelijk zien wat er gebeurt met Braham, Rytlock en Crecia.

Om spoilers te vermijden zal ik op het Shadow in the Ice verhaal niet verder ingaan! De Bjora Marches map zal uitgebreid worden na het ontdekken van verscholen gebieden die diep in de map liggen begraven. In de map zullen tevens ook nieuwe Trials of Koda map events verschijnen. Er komen nieuwe Masteries zodat jij jouw personages weer flink kan gaan liggen levelen.

Verder komt er een nieuwe Strike Mission binnen Shadow in the Ice, waar je het gefluister in je hoofd achterna gaat om de donkere kracht die erachter zit te ontdekken en ontkrachten. Buiten dat zijn er uiteraard nieuwe achievements en beloningen om vrij te spelen, zodat jij weer kan gaan opscheppen over wat je bereikt hebt.

PvP?

Guild Wars 2 legt de focus nog steeds volledig op PvE, dit blijkt wel weer met Shadow in the Ice. Sommige fans zijn nogal pissig, gezien het erop lijkt dat PvP en WvW nog op een laag pitje staan. Dit kan allemaal te maken hebben met de ontslagen teamleden binnen ArenaNet. We zullen in de loop van 2020 zien hoe de developers hiermee om kunnen gaan. Het Guild Wars 2 team is normaal uiterst transparant en eerlijk, dus we zullen zien!

Je kan de Icebrood Saga gratis oppikken als je de Path of Fire expansion hebt. Laat ons even weten of jij benieuwd bent naar Shadow in the Ice in de reacties hier beneden!