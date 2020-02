Heroes Dutch Comic Con in maart!

Binnenkort is het weer zo ver! De Heroes Dutch Comic Con zal dan weer plaatsvinden in Utrecht. Dé plek voor alles rondom games, Anime/Manga, films, series en uiteraard comics. Maar buiten dat kan je er ook goed terecht om nieuwe mensen te ontmoeten, vrienden en connecties te maken en te kijken naar de gave Cosplay’s die mensen dragen. Een dag om te slenteren langs tientallen kraampjes, mee te doen aan toernooien, nieuwe games en comics te ontdekken, gasten te ontmoeten en heel veel lol te hebben!

Eerder schreef ik al over de uitgebreide gaming toernooien die gehouden worden op beide dagen van de Heroes Dutch Comic Con. Een toffe kans om een keer op een podium wedstrijden te spelen. Er zullen wedstrijden zijn met drie verschillende games; Overwatch, League of Legends en Super Smash Bros Ultimate. Mocht je dus één van die games met een vurige passie spelen kan je je inschrijven voor een toernooi. Verder kan je losgaan bij de retro spellen, er zullen een aantal arcades staan waar jij nostalgisch kan spelen! Maar ook nieuwe games krijgen de kans om gezien te worden bij HDCC, kijk dus goed om je heen voor nieuwe pareltjes! Houd je meer van bordspellen? Dan kan je helemaal losgaan bij het gebied van de stands. Daar staan namelijk veel stands met leuke oude én nieuwe bordspellen. Van spellen die we al jaren kennen tot kick-starters.

Altijd al één van je favoriete acteurs willen ontmoeten? Of ben je geïnteresseerd, zoals ik, in stemacteurs? Heb je een idool die comics illustreert? Dan ben je ook voor die wensen aan het goede adres bij Heroes Dutch Comic Con. Ieder jaar nodigt HDCC een aantal grote artiesten en acteurs uit zodat jij de kans hebt je vragen te stellen, ze te ontmoeten, foto’s te verkrijgen of zelfs handtekeningen. Dit jaar zullen onder andere Colin O’Donoghue van Once Upon a Time (Captain Hook) aanwezig zijn en David Ramsey van onder andere Arrow en The Flash (Spartan). Vorig jaar waren de stemacteurs van Lúcio en Sigma uit Overwatch er voor een leuke Q&A (lees meer in onze vorige blog). Dit jaar is de enige echte Carolina Ravassa aanwezig, zij vertolkt de stem van Sombra uit Overwatch. Boop! Tot slot komen er ook veel steen goede comic helden langs, namelijk; Julian Totino Tedesco, Rafael Albuquerque, Scott Kolins, Trevor Hairsine, RB Silva en Francis Portela. Voor alle updates en informatie over hoe je aan een foto of handtekening komt kijk je op de HDCC website!

Er is nog veel meer te doen! Je kan zelfs nu een tattoo laten zetten op Heroes Dutch Comic Con. Studio44tattoos uit Zoetermeer zal druk aan het werk zijn om mooie ontwerpen te maken en tattoo’s te zetten. Inschrijven voor dit moet je zeker, want vol is vol! Ook kan je weer leren vechten als een echte Jedi en kan je prachtige collectibles aanschouwen van verschillende iconische films. Of je dwaalt uren over de merchandise vloer, daar is namelijk veel te beleven. Je kan merch kopen van je favoriete games, series of films. Ook kan je als Manga en Anime fan los. HDCC is ook een plek waar artiesten hun eigen kunstwerken kunnen showen en verkopen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jij een artiest volgt op Instagram en dat hij of zij met een stand op Comic Con staat, dan kan je al het moois in het echt aanschouwen!

Heroes Dutch Comic Con staat natuurlijk ook bekend om de geweldige mensen met prachtige kostuums. Voor inspiratie, idolen en toekomstige vrienden kan je je ogen uit kijken naar de creatieve creaties. Je kan al toffe outfits spotten als je in de trein zit! Zo kan je precies zien wie er ook naar Utrecht gaat. Er is ook iedere keer een Cosplay Contest, heel belangrijk! Geef je op of kijk naar iedereen die zijn best doet om ze goed mogelijk voor de dag te komen voor een jury. Er zijn toffe prijzen te winnen en het is ontzettend leuk om te zien. Koop wat lekkers te eten, vind een plekje om te zitten en geniet van wat er allemaal te zien is. Ook zullen er speciale bekende Cosplayers zijn!

Zoals je leest is er ontzettend veel te beleven. Zorg dat je de website van Heroes Dutch Comic Con in de gaten houdt voor alle updates. HDCC is een geweldige plek om je fantasie tot werkelijkheid te zien komen en je interesses te delen met honderden anderen die dezelfde dingen leuk vinden. Koop je tickets nu het nog kan, je zou dit toch niet willen missen? Op 28 en 29 maart, 2020, in de Jaarbeurs Utrecht kan je even een andere wereld instappen, zien we je daar?