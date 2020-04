Humble Bundle heeft COVID-19 bundel

Humble Bundle heeft nu namelijk een COVID-19 bundel. Uiteraard is dit met een reden gedaan. Humble gaat de opbrengst namelijk onderverdelen aan verschillende zorginstanties, om te zorgen voor meer mensen, meer hulpmiddelen en meer capaciteiten. Dit is natuurlijk super, de site staat bekend om het brengen van goede deals. Je betaald 28 Euro en krijgt voor meer dan 1000 Euro aan spellen.

”This special one-week bundle features $1,071 worth of games and e-books for just €28. 100% of the proceeds from your bundle purchase go to support organizations responding to COVID-19. For example, delivering protective gear to safeguard healthcare workers and providing medical care to infected patients.”