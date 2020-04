In Other Waters deze week uit op Switch

In Other Waters, een bijzondere sci-fi game die wel wat aandacht verdient, is sinds deze week te downloaden op Nintendo Switch. De game zet spelers in de rol van de AI in het pak van een gestrande duiker. Spelers zullen de duiker door het verhaal heen moeten helpen.

In Other Waters confronteert spelers met grote omgevingen vol gevaren. Je zult je AI status moeten gebruiken om je duiker heelhuids door deze omgevingen te krijgen, maar hebt daarin een vrij gelimiteerd perspectief. De duiker in het verhaal is een xenobiologist die midden in een buitenaardse oceaan is terechtgekomen. De speler zal routes moeten plannen waarin je ook rekening zult moeten houden met duiken en het vastleggen van de dier en plantsoorten om je heen. De hele game speelt in de context van tekst af. Je ziet dus niet wat de duiker in kwestie ziet. Je zult aan de hand van schema’s, technische gegevens en andere teksten je keuzes moeten maken.

Dat zal voor sommige spelers ontmoedigend klinken maar de gameplay elementen versterken de ervaring van het verhaal.

In Other Waters vraagt spelers dus ook eigenlijk om gelijk in te zijn met het idee van een veelal text based game. Wie dat de kans wil geven zal zeer waarschijnlijk opgelucht zijn met de rijke ervaring van een titel die zowel in screen als in handheld mode goed te spelen is. Naast deze features zul je als AI op verschillende survival elementen moeten letten. CO2 met name is belangrijk. Je zult regelmatig situaties tegenkomen waarin je CO2 levels in gevaar komen en de game al met al toch een uitdaging vormt.