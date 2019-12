Kaartverkoop voor jubileumeditie CampZone is gestart

Heb jij altijd al gedroomd van jouw ideale game-vakantie? Is kamperen iets voor jou, maar mis je, terwijl je je wc papier vergeet op het toilet, het gezoem van de ventilatoren van je PC, of het F-16 geluid van je Playstation 4? Misschien is dit dan wel iets voor jou.

CampZone is het grootste outdoor gaming evenement in Nederland en voor 10 euro kan je daar al bij zijn. Dit jaar viert CampZone haar twintigste editie. Vanaf 24 juli tot en met 3 augustus wordt het terrein omgetoverd tot de de grootste lanparty van Nederland. Buitenom gamen zijn er genoeg andere activiteiten georganiseerd zodat je je geen moment hoeft te vervelen. Niet iedereen heeft Sadia, dus tijdens het updaten en downloaden van je games kan je onder andere aan de slag gaan met Pokémon GO, zeepvoetbal, verschillende competities en een rondje maken over de CampZone kermis.

Hoe werkt dat nou precies?

Nou, eigenlijk heel simpel. Je neemt je tent mee, je game console, je PC en alle toeters en bellen die daar bij horen en je bent klaar om te gamen zolang als je wilt (en betaalt). Je kunt namelijk kiezen om een enkele dag te gaan, een weekend, een midweek, of gewoon de hele periode. Tickets zijn hier te bestellen. De organisatie werkt met een soort van vroegboekkorting. Bestel je de kaartjes eerder? Dan zijn ze goedkoper dan wanneer je ze een dag van te voren bestelt.

Heb je zelf geen keukentafel die je mee kunt zeulen? Dan kan je ter plekken een tafel huren. Je kunt zelfs een tent huren als je er geen hebt, maar wel graag wilt slapen met een soort van dak boven je hoofd. Al deze spullen zijn mee te bestellen bij je ticket.

Tijdens het evenement mag je iedere game spelen die je wilt, maar grote en populaire games worden vaak gespeeld in competities waar je aan mee kunt doen. Je vindt hier een schema van de huidige games die terug komen in een competitie.

Gamers van alle leeftijden zijn welkom. Meer informatie omtrent het evenement vind je op de officiële website. Way back in 2015 vroegen wij de gamer waarom zij nou ieder jaar terug gaan naar Campzone.