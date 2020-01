Kijk morgen mee naar de Pokémon Direct

Nintendo heeft gisteren een nieuwe Direct aflevering aangekondigd. Het is geen langverwachte Nintendo Direct, maar een Pokémon Direct. De uitzending zal ongeveer 20 minuten duren. Voor ons in Nederland zal deze starten om 15:30.

Pokémon Sword en Pokémon Shield verschenen afgelopen jaar exclusief voor de Nintendo Switch. De game is nog geen twee maanden oud, maar Nintendo heeft blijkbaar meer in petto voor de trainers in de Galar regio. De achtste generatie verscheen niet zonder al te veel ophef op de markt. Ten eerste waren spelers teleurgesteld in de sterk gekrompen beschikbaarheid van wezentjes. Daarnaast werd de game als tamelijk makkelijk ervaren en is de game technisch geen hoogstandje. Enkele onderzoeken wezen uit dat de game in eerste instantie zelfs werd ontwikkeld voor de 3DS, maar tijdens de ontwikkeling de keuze is gemaakt om de game naar de Switch te brengen. Dit zou dan de reden zijn waarom de game technisch niet in orde is.

Ook wij hebben de game uitvoerig gespeeld en we zijn het er over eens. Ongetwijfeld is het wederom een leuk Pokémon avontuur, maar het zóveel beter kunnen zijn. Moeten zijn, zelfs. Hier lees je de volledige review.

Het is nu nog maar de vraag wat Nintendo nog voor de trainers in petto heeft. Extra content, of iets volledig nieuws? Neem ook even in acht dat de eerder aangekondigde Pokémon Home al lang niets van zich heeft laten horen. Mogelijk is de Direct daar op gebaseerd en krijgen we eindelijk een releasedatum en meer informatie en demonstraties omtrent deze feature.

Wil je er als de kippen bij zijn? Ga dan morgen, donderdagmiddag 15:30 klaar zitten. De video waarin de Direct zich gaat afspelen vind je hierboven al terug.