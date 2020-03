Mario Kart Tour heeft nu wél multiplayer

De smartphone versie van Mario Kart was niet bepaald wat fans verwacht of gehoopt hadden. Je speelt de game uitzonderlijk in portret mode, dus geen landschap mode zoals je zou verwachten. Daarnaast was er geen enkele mogelijkheid om tegen of met vrienden te spelen. Er ontbrak een multiplayer mode en niet alle personages waren aanwezig. De meest gewilde personages zijn zelfs vergrendeld achter een betaalmuur. Balen.

Om het enigszins goed te maken worden games hedendaags on the fly aangevuld met nieuwe content. Zo ook Mario Kart Tour. Je kunt nu wél met vrienden spelen, want er is een multiplayer mode toegevoegd!

#MarioKartTour multiplayer is here! Let’s celebrate with a retweet campaign. If this tweet and the corresponding one on the Japanese account reach a combined 30,000 RTs, all current players will be gifted 30 rubies and an in-game badge! Watch the video for more info. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 9, 2020