Natus Vincere wint overtuigend de IEM Katowice 2020

Afgelopen weekend werd de halve finale en de finale gespeeld van IEM Katowice. Intel Extreme Masters toernooien zijn de crème de la crème toernooien voor CS:GO. Aan het begin van dit toernooi deden er zestien teams mee in de strijd om de felbegeerde cup te winnen. Na een week van strijd waren er nog vier teams over die op zaterdag de halve finale mochten spelen. Gister werd de finale gespeeld tussen de laatste twee teams.

In de halve finale van IEM Katowice stonden vier teams: Fnatic, G2 Esports, Astralis en Natus Vincere. Fnatic nam het op tegen G2 Esports en Astralis trad aan tegen Natus Vincere. De halve finale tussen Natus Vincere en Astralis was vrij eenzijdig. De game werd gewonnen door Natus Vincere met 2-0(Dust II 16-5, Nuke 16-5). De tweede halve finale was een stuk spannender. Het treffen tussen G2 Esports en Fnatic is altijd een genot om te zien. Of het nu bij CS:GO is of bij League of Legends, we weten dat beide teams altijd gebrand zijn om van elkaar te winnen. De halve finale ging gelijk op maar G2 Esports wist dit keer wel te winnen van Fnatic met 2-1(Inferno 16-12, Dust II 11-16, Train 16-12).

G2 Esports had eindelijk weer een kans om voor het eerst de IEM Katowice te winnen. Voor Natus Vincere zou dit de derde keer worden dat ze de beker mochten optillen. De laatste keer voor hun was in 2011! De finale bleek echter een eenzijdige partij te worden. G2 Esports staat er inmiddels wel om bekend om in finales met 3-0 te verliezen. Zo ook deze finale. Natus Vincere was veel te sterk voor het team van G2 Esports. Op Nuke de eerste map van de finale werd er met 16-4 verloren. De tweede map, Dust II, kon G2 Esports wat meer een vuist maken. Maar uiteindelijk verloren ze met 16-13. Tijdens de laatste map zat er niks meer in voor G2 Esports. Op Mirage werd er kansloos verloren met 16-2. Natus Vincere won daarmee voor de derde keer IEM Katowice.