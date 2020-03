Nieuwe Trials of Mana beelden, demo verschijnt 18 maart

Trials of Mana verschijnt over niet al te lang voor Playstation 4, Nintendo Switch en PC. Onlangs is er een gloednieuwe trailer verschenen en 30 minuten aan gameplay van Gematsu. Fans kunnen vanaf morgen, 18 maart aan de slag met de demo. Maar wat kunnen spelers doen in deze demo?

De speelbare demo voor Trials of Mana is een best uniek verschijnsel tegenwoordig. Je mag je voortgang namelijk meenemen naar de volledige game zodra deze verschijnt. Dit betekent dat de demo zich afspeelt helemaal aan het begin van de game. De demo start bij het punt waar de protagonist zijn metgezellen ontmoet en een keuze maakt met wie hij op pad gaat. Je mag zelf kiezen wie je mee wilt nemen in je party en je kunt de demo opnieuw spelen om andere combinaties te maken. De demo eindigt bij het Fullmetal Hugger baasgevecht, zo’n anderhalf uur tot twee uur in het spel. Zodra je de volledige game bezit, pak je de draad hier weer gelijk op!

Aangezien je veel combinaties kunt maken in de remake van Trials of Mana is er een New Game Plus in het leven geroepen. Hierdoor begin je het verhaal opnieuw, met wellicht andere personages. Je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen want spullen, geld, levels, gevonden cactussen en link abilities zal je erven van je vorige playthrough. Bekijk hier beneden alvast 30 minuten aan gameplay.

De Trials of Mana remake verschijnt 24 april voor Playstation 4, Nintendo Switch en PC via Steam. Ga jij (opnieuw) aan de slag met deze JRPG en ga je wellicht de nieuwe episode checken die de game krijgt? Met welke personages ga jij je eerste playthrough doorspelen?