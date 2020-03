Nintendo Indie World: Nieuwe Gungeon en meer!

Nintendo staat bekend om het leveren van de betere indie titels op de markt. De Nintendo Switch is misschien wel het meest populaire apparaat om deze Indie titels op te spelen. Eens in de zoveel tijd viert Nintendo de aankondigingen van een aantal indie titels met een presentatie: De Indie World.

Om te beginnen met Blue Fire, een 3D platformer met flashy actie en lekker uitziende gameplay over het algemeen. De game komt van Robi Studios en Graffiti Games, met een lanceerdatum ergens in de zomer van 2020. Bekijk de trailer van deze indie titel hier beneden!

Een game die al iets eerder aangekondigd werd is Baldo. Deze game lijkt op een mix tussen Zelda met de artwork van Studio Ghibli. Deze indie game is dan ook gebaseerd op anime RPG’s zowel als reguliere RPG’s. Dit lijkt op een erg ambitieuze titel, bekijk de trailer hier beneden! Ook deze game verschijnt ergens in de zomer van 2020!

Hello Games, bekend van No Man’s Sky, komt met een nieuwe indie titel genaamd The Last Campfire. Deze adventure puzzle game verschijnt ergens deze zomer. Wederom, trailer, beneden, hier.

PixelJunk Eden (2) is een game die we nog kennen van vroeger. Dit generatieve kunstproject zal ook dit jaar uitkomen. Zodra de trailer voor de game verschijnt, kan je die hier bekijken! Een andere sequel, eentje waar veel aandacht naar uit zal gaan, is Exit The Gungeon. Dit nieuwe deel van Enter The Gungeon heeft geen introductie nodig en verschijnt vanavond. De trailer is er nu al, gelukkig maar!

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 stamt af van onder andere de bekende korte comics. Deze indie game kan je met nog een aantal andere indies, zoals B. ARK, hier beneden bekijken in de volledige Nintendo Indie World. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar alle titels die uit gaan komen, jij ook?