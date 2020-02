Nioh 2 gaat goud, gereed voor productie!

Kennen we Nioh nog? Drie jaar geleden in februari plaatste wij de review online van het eerste deel. Op dat moment was Nioh dé ultieme Dark Souls-like in een Oosters jasje. Niet heel lang geleden mengde Sekiro zich hier ook in tussen. Over enkele weken is het eindelijk tijd om verder te gaan met het verhaal van Nioh.

Eigenlijk moeten we zeggen terug gaan. Nioh 2 speelt zich namelijk af vóór de gebeurtenissen uit het eerste spel. Waar je in het eerste deel er alles aan deed om de invloeden van de geesten (yokai) te verdrijven, omarm je ze in deel 2. Je vecht nog steeds tegen de geesten, maar kunt hun krachten letterlijk overnemen. Nóg meer resource management, nóg meer planning en nóg meer uitdaging. Zijn we hier wel tegenop gewassen?

Team Ninja en Koei Tecmo laten weten dat het spel klaar is! De eerste versie is gedrukt op een schijfje en dat betekend dat de productie kan beginnen. Lekker op tijd ook, want over een maand verschijnt Nioh 2 al in de schappen. Nioh heeft geen genade met de spelers en dit lijkt alleen maar versterkt terug te keren in Nioh 2. Ik was zeer te spreken over het eerste deel. Je kunt hier de volledige review teruglezen. Het spel eindigde met een dikke 8,5. Gaat het tweede deel hierover heen? Daar gaan we volgende maand achter komen!