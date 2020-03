One Piece: Pirate Warriors 4 krijgt nieuwe teasers

Bandai Namco Entertainment brengt op 27 maart 2020 de nieuwe Musuo-achtige One Piece: Pirate Warriors 4 game uit. Er zijn drie nieuwe teasers verschenen voor verschillende personages: Cavendish, Doflamingo en Fujitora.

De meest recente teaser voor Pirate Warriors is die van Cavendish. Deze mooie kapitein heeft twee persoonlijkheden. Zijn ijdelheid komt het meest naar boven, maar maak hem niet hongerig naar bloed, want dan krijg je zijn bloeddorstige persoonlijkheid over je heen. Zijn moves zijn gebaseerd op snelheid .

Donquixote Doflamingo kennen wij van de Marineford Arc, waar hij als eerste geïntroduceerd werd als Shichibukai, één van de zeven ‘royal warrior pirates’. Punk Hazard is de arc waar hij werd ontmaskerd als grote schurk en in Dressrosa was het een flinke strijd tussen Luffy en Doflamingo. Al met al is deze mafioso een grootse schurk binnen het One Piece universum, bekijk zijn teaser voor Pirate Warriors 4 ook hier beneden!

Als laatst hebben we Issho, ook bekend als Fujitora. Deze marine admiraal laat zich niet tegenhouden door zijn blindheid. Hij komt tot nog toe niet vaak voor in de anime, en kwam vooral voor in Dressrosa. Bekijk zijn zwaartekracht Devil Fruit hier beneden in zijn eigen teaser voor Pirate Warriors 4.

Personages als Big Mom en Kaido maken ook hun entree in One Piece: Pirate Warriors 4. Welk personage kijk jij het meest naar uit om te gaan spelen? Het lijkt erop dat dit de meest afgemaakte Pirate Warriors game tot nog toe word met meer speelbare personages dan ooit! Laat ons weten wat jij ervan denkt in de reacties hier beneden.