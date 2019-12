Overpass voertuigen onthuld in trailer

Overpass, de nieuwe off-road simulator ontwikkeld door Zordix Racing en gepubliceerd door Bigben, onthult alle gelicentieerde voertuigen van de game.

Daag jezelf uit in Overpass in de meest extreme off-road omstandigheden. Ga in de bestuurdersstoel van de beste all-terrain voertuigen op de markt zitten en overwin alle off-road tracks. De game bevat 24 gelicentieerde buggy’s en quads: 9 ATV’s (quads) en 15 UTV’s (buggy’s) van grote fabrikanten zoals Polaris, Yamaha, Arctic Cat en Suzuki voor het afleggen van steile hellingen en verschillende obstakels op veeleisende off-road tracks.

Met verschillende uitdagingen om op gevarieerd terrein te overwinnen, moet je je strategie en een voertuig kiezen op basis van zijn sterke punten voor in de komende race. Pas jouw rijstijl en versnelling aan. Zo kun je tijdens het rijden wisselen tussen twee- en vierwielaandrijving en beschik je over een sperdifferentieel. Rijd je op een quad dan kun je ook het gewicht van je rijder in de strijd gooien. Probeer alle voertuig opties uit en bereken de beste route om te proberen de race zowel lokaal of online te winnen.

Overpass zal op 27 februari 2020 in de Epic Games Store beschikbaar zijn op PlayStation 4, Xbox One en pc en later op Nintendo Switch.

23 van de 24 voertuigen in het spel hebben een officiële licentie.

