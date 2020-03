Overwatch komt met nieuwe hero!

Het was al weer een tijd terug dat Overwatch een hero had aangekondigd, gelukkig is de tijd van wachten voorbij. Echo is namelijk de nieuwste hero waar wij mee kunnen spelen. Voor nu alleen nog beschikbaar in de PTR maar snel zal ze verschijnen op alle live servers.

Gecreëerd door één van de oprichters van Overwatch in haar ontwikkelingen rondom omnics. Mede dankzij haar creator en het team begon de oorlog in de tijd van de Omnic Crisis. Overwatch zag het goede in hen en zorgde dat het team en Dr. Liao, de naam van de dokter die Echo had gemaakt, en besloten dat ze hen wilde hebben in de strijd tegen de oorlog. De dokter ontwikkelde graag verder na de oorlog. Maar wegens de Omnic Crisis mocht ze van Overwatch niet verder met het creëren van artificial intelligence. Dr. Liao paste Echo zo aan dat ze zich kon aanpassen aan wat er aan haar werd gevraagd. Ze kon zich aanpassen in een team, of het team support nodig had of juist meer kracht. Het enige wat ze niet kon, was beslissingen maken. Maar door jaren in constructie te zijn bij de dokter had Echo toch A.I. gekregen en nam vele karaktereigenschappen over van Liao. Na een aanval op Overwatch kwam de dokter te overlijden en vond Overwatch de robot Echo te gevaarlijk en werd ze in quarantaine gezet. Toch mocht ze later meevechten met Overwatch toen ze haar nodig hadden bij de Null Sector incursion. Maar al deze nieuwe mensen, ideetjes, meningen en inzichten moet Echo nu zelf incasseren zonder dokter Liao, niemand weet wat dit met Echo zal kunnen doen…

Echo is een pittig slimme robot met snelle skills om zich aan te passen aan de strijd die wordt gestreden. Zo kan ze dus ook meerdere rollen aannemen in het spel. zo beschikt ze over ‘Tri-shot’, Echo vuurt hier drie schoten in één keer af. Deze schoten zullen zich in een driehoek verplaatsen. Hou je meer van bommen? Echo’s ‘Sticky Bombs’ vuren af en zullen na een aantal seconden ontploffen, altijd handig wanneer het tegen team een push inzet. Ook kan Echo vliegen wanneer ze ‘Flight’ gebruikt ook kan ze gliden wanneer ze valt. Wanneer je vijanden ziet met maar vijftig procent aan HP, dan is het tijd om je ‘Focusing Beam’ in te zetten. Deze aanval is ontzettend sterk en doet meer schade bij vijanden met half HP. Haar ultimate ability is ‘Duplicate’. Hier kopieert ze een vijand en verkrijgt zijn aanvallen. In deze modus kan Echo ook niet dood en niet van karakter veranderen. Ook krijg je in deze vorm veel sneller de ultimate ability van het karakter dat je kopieert. Ontzettend sterk dus!

Durf jij deze nieuwe held aan? Download de PTR van Overwatch om alvast te oefenen voor ze live gaat!