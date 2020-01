Overwatch Lunar Event; de skins!

Eerder lieten we al de trailer zien van het nieuwe Overwatch event: Lunar New Year. Het Chineese nieuwe jaar is het jaar van de rat. Zoals Overwatch ieder jaar doet, speelt de game er weer leuk op in. Met toffe uitdagingen, sprays, games en zo ook skins. Wij geven je een insight in de leuke skins van dit jaar.

Het is dan geen rat in Overwatch, maar het komt ergens wel in buurt!

Of ga je liever voor deze mysterieuze skin van Symmetra?

Ben fan van de fister, dan is Doomfist zijn skin voor jou!

Een prachtige skin voor Moira.

Of deze Brigitte skin, Opera.

Een frisse wind met deze nieuwe Lúcio skin!

Tot slot hebben we een eeuwenoude skin voor de tofste gorilla Winston.

De skins zullen te koop zijn in de in-game shop met je verdiende gold. Ook kan je de skins winnen met de Overwatch lootboxes die je zult krijgen bij het levelen en spelen van bepaalde games. Toch zijn er een aantal addertjes onder het gras. Je kan niet alle skins zomaar krijgen, Overwatch komt opnieuw met de Challenges die je iedere week kan doen. Je speelt dan negen games, bij iedere drie games krijg je iets extra’s. Zo moet je werken voor je skins met toffe uitdagingen!

Ga los met de event geboden speel modus; Capture the Flag. Ga voor de oude bekende of voor de Blitz versie. Kortere afstanden van de vlaggen en wel zes rondes in plaats van de oude drie rondes. Door het spelen van deze modus kan je sneller de gewilde lootboxen winnen. Daaruit kan je, zoals eerder beschreven, de nieuwe skins winnen. Maar ook gold om dingen te kopen. Of spaar de nieuwe sprays, emotes of intro’s! Allemaal mooie nieuwtjes die je spel alleen maar verrijken. Tevens zijn de Overwatch skins van het jaar er voor opnieuw te koop!

Wees er snel bij, het Overwatch event: Lunar New Year is van zestien januari tot vijf februari. Heel veel spaar en speel plezier!