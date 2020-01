Patapon 2 remaster deze week naar Playstation 4

Op de valreep binnen deze generatie onthuld Sony een verrassing voor de spelers. Pon Pon Pata Pon. Een geremasterde versie van Patapon 2 verschijnt deze week nog in de Playstation Store. 12 jaar na de eerste vertoning van de game wordt hij speelbaar in 4K op jouw PS4.

Patapon is een 2D actie platform ritme game. Je bestuurd je Patapon leger door op het juiste ritme te trommelen. Ieder bekend Playstation symbool staat voor een bepaalde klank. Zodra je de klanken op het juiste ritme invoert beweegt je Patapon leger zich naar voren en vallen ze de vijand aan. Je ontgrendeld nieuwe klanken door te spelen en je rust je leger uit met nieuwe uitrusting voor verschillende gevechten. De game bestaat uit 30 gevarieerde missies die zich afspelen in een minimalistische, maar kleur- en fantasierijke wereld.

De Patapon 2 remaster verschijnt enkel in de Playstation Store. De game kent geen fysieke uitgave. De game verschijnt met een scherpe prijs van $14,99. Waarschijnlijk zal de prijs voor ons in Europa hetzelfde zijn, maar dan met een euroteken. Aankomende donderdag, 30 januari, is de game verkrijgbaar.

Oorspronkelijk verscheen de Patapon franchise op de PSP. De eerste game is ook voorzien van een remaster, maar ook andere 2D platformers zoals Loco Roco verschenen eerder in een remaster jasje voor de Playstation 4.