Path of Exile: Delirium expansion bijna hier

Grinding Gear Games kondigt Path of Exile: Delirium aan. De laatste uitbreiding van de hit ARPG komt medio maart.

Grinding Gear Games heeft vandaag aangekondigd dat het de volgende uitbreiding van hun hit ARPG, Path of Exile: Delirium op de pc zal lanceren om 12 uur ‘s middags PST (voor ons is dit 9 uur in de avond) op 13 maart 2020 met de PlayStation 4 en Xbox One versie beschikbaar de volgende week.

Sinds de lancering in 2013 staat Path of Exile bekend om zijn opwindende actiegevechten met risico / beloning compromissen en zijn ongelooflijk diepe karakteraanpassingsopties. The Path of Exile: Delirium expansion zal de grenzen van beide systemen dramatisch verleggen.

In de nieuwste expansion, terwijl je de Mirror of Delirium aanraakt, verandert de realiteit in mist en verschijnen je ergste nachtmerries voor je ogen. Delirium introduceert tientallen dodelijke monster modifiers, veel nieuwe bazen en gruwelijke demonen die op de loer liggen binnen zeldzame en unieke monsters. Ontmoetingen kunnen nu worden gespeeld onder de effecten van Delirium, waardoor hun moeilijkheidsgraad en beloningen aanzienlijk toenemen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

Download en speel gratis, maar betaal nooit om te winnen

De Delirium Challenge League

Met de nieuwe Delirium Cluster Jewels kun je je passieve vaardighedenboom dynamisch uitbreiden

Vier nieuwe vaardigheden en drie nieuwe ondersteunende edelstenen. Waaronder Kinetic Bolt, een nieuwe fysieke vaardigheid toverstok en Bladeblast, die bladen ontploft die door andere vaardigheden zijn gecreëerd.

Dertien nieuwe unieke items, waaronder een cosmetische set van apparatuur en veel nieuwe unieke juwelen

Talrijke verbeteringen aan het eindspel van Conquerors of the Atlas

De Metamorph uitdagingencompetitie van december is geïntegreerd als kern spelinhoud

