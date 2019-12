PewDiePie stopt tijdelijk met Youtube

Felix Kjellberg, beter bekend onder de naam PewDiePie, neemt begin volgend jaar even pauze van Youtube. In deze periode zal hij geen video’s maken. De reden voor zijn afwezigheid legt hij uit in een aankondigingsvideo.

PewDiePie is al jaren een Youtube-ster met ondertussen 102 miljoen abonnees. Jarenlang heeft hij op de Youtube troon mogen zitten met de meeste abonnees. Recentelijk is hij ingehaald door T-Series, een platenmaatschappij uit India. Dit kanaal heeft inmiddels 121 miljoen abonnees. Dit is echter niet de reden waarom de Zweedse internet ster een pauze inlast.

In een recente video legt hij uit waarom er binnenkort tijdelijk geen video’s gaan verschijnen:

“I am taking a break from YouTube next year,” he said. “I wanted to say it in advance because I made up my mind. I’m tired. I’m feeling very tired. I don’t know if you can tell. Just so you know, early next year I’ll be away for a little while. I’ll explain that later but I wanted to give a heads-up.”

PewDiePie krijgt veel te maken met controversie. In 2017 gebruikte hij het N-woord tegen een andere online-speler terwijl hij aan het streamen was. Hij heeft zich hier voor verontschuldigd en liet weten dat het niet bespottelijk bedoeld was. In hetzelfde jaar beëindigde Disney een partnerschap tussen de twee voor antisemitische verwijzingen in zijn video’s. Zijn reden voor deze video’s was enkel om te laten zie hoe maf de wereld in elkaar zit, zegt hij.

Afgelopen jaar bij een aanslag in Nieuw-Zeeland zijn 51 mensen omgekomen door een schutter die zijn aanslag livestreamde via het internet. Aan het einde van zijn uitzending deed hij de uitspraak “subscribe to PewDiePie”. De Zweedse Youtuber heeft laten weten het totaal niet eens te zijn met de schutter en walgt er van dat hij zijn naam genoemd heeft.

Het is geen geheim dat PewDiePie veel voorkomt in controversiële gebeurtenissen. Gaat een pauze hier iets aan veranderen?