Phil Spencer: ”De Xbox Series X kon een ramp worden”

Xbox eindbaas Phil Spencer laat weten dat zij met de Xbox Series X een statement wilde maken en dat dit compleet verkeerd kon gaan. Ondanks de gemengde reacties op de nieuwe ‘toren‘ die de Xbox Series X zal gaan heten, is een groot deel van de fans erg positief.

Spencer zegt dat Xbox ‘bold’ en ‘different’ wilde zijn en blijven met de aankondiging van een nieuwe generatie aan consoles. Maar ze waren ook bang voor de (volgens hen) grote kans dat de aankondiging van de Xbox Series X een flop zou worden. Het is inmiddels een feit dat de Xbox Series X de kant van de reguliere desktop op aan het gaan is. Maar, dat is dan ook waar Xbox voor staat, als je het merk gaat vergelijken met Sony’s Playstation 4. De Xbox One was altijd bedoelt als meer dan alleen een console, maar ook een media-station, waar meer op gedaan kon worden dan puur gamen.

Ja, we kunnen de discussie starten dat Sony betere exclusieve titels heeft en een overal meer krachtige console als je kijkt naar de reguliere Xbox One tegenover de PS4. De Xbox One X bewees al dat Microsoft iets kan brengen dat krachtiger is dan wat Sony brengt, maar kunnen ze dit vol blijven houden?

Spencer zegt dat de brainstorm sessies erg krachtig waren en dat na lang twijfelen de keuze werd gemaakt voor iets dat anders is dan Xbox ooit heeft gedaan. De toren die aangekondigd werd zal moeten gaan zorgen voor een betere koeling dan ooit. Dit zodat onderdelen langer meegaan en natuurlijk ook om de temperaturen tijdens lange gaming sessies laag te houden.

Spencer liet ook weten dat hij blij is met hoe de aankondiging uiteindelijk verlopen is. Hij zegt dat de Hellblade 2 aankondiging de aankondiging van de Series X een heel stuk sterker heeft gemaakt.

Wat vind jij van de Xbox Series X qua vorm, hardware en kleurenschema? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!