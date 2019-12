Phil Spencer: ”Xbox Series X perfect voor Limited Editions”

Xbox eindbaas Phil Spencer laat weten dat hij het design van de Xbox Series X perfect vind voor het maken van Limited Edition varianten. Het geeft volgens de goede man ook meer mogelijkheden voor custom builds en designs, door de minimalistische look.

One thing we really like about the design is the ability to do do LE editions, wraps, custom etc. It wasn’t a design criteria (that was all about the function of the console) but the result leaves a nice forward face for some creative opportunities.

– Phil Spencer (@XboxP3)

Spencer laat weten dat ondanks het feit dat de Xbox niet direct gemaakt was met de gedachtegang voor gelimiteerde edities, hij gelukkig wordt van het feit dat fans deze gedachten wel oppikken. Hoe dit in werkelijkheid zal gaan is natuurlijk nog maar even de vraag. Er zullen zeer zeker bedrijven of webshops zijn die iets met de Tweet hier beneden gaan doen, zoals het aanbieden van custom stickers. Hoe Microsoft hier zelf mee om zal gaan weten we natuurlijk niet. Maar, als bedrijven meer kunnen verkopen dan gaat dat zeker gebeuren, wink wink. Wij worden in ieder geval enthousiast van de Cyberpunk 2077 Xbox Series X hier beneden, jij ook? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!