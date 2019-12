Planet Zoo: Arctic Pack is uit!

Voor iedereen die nog tijd over heeft om dit te lezen, Planet Zoo neemt namelijk al onze tijd in beslag, hebben we mooi nieuws! Planet Zoo zijn eerste pack is uit, namelijk de Arctic Pack. Allemaal nieuwtjes zitten daar in waar wij weer heerlijk mee aan de slag kunnen.

Planet Zoo kreeg een hoge review van ons, en we hebben ons er ook echt kostelijk mee vermaakt voor veel uurtjes. Hele dagen, avonden en zelfs nachten gingen op aan het bouwen van de perfecte dierentuin. Van mooie pendelbus stellages tot aan ondergrondse tunnels en aquaria. Iedere keer als je ergens dan een nieuw idee opdook moest je wel je huidige dierentuin verwijderen om je nieuwe dierentuin weer tot in zijn nopjes te verzorgen. Iedere dierentuin is dan ook mooier en geavanceerder dan die ervoor. Ga je voor een bepaald thema? Of juist een bepaald deel van de wereld dat je wilt uitdragen in je dierentuin, alles is mogelijk.

Maar nu met de Planet Zoo: Arctic Pack kan je nog veel meer uitbreiden. Hou je van de koude werelddelen en de dieren die daar in leven? Dan kan je je hart op met de uitbreiding. Het pakket bevat namelijk IJsberen, rendieren (voor de kerstmensen onder ons), pool wolven en Dalls schapen. Vier dieren die ieder leven in de koude delen. Ook krijg je de mogelijkheid om je uitstraling van je park te vernieuwen met nieuwe gebouwen en items. Gebruik de pre-made gebouwen of ga los met het maken van je eigen gebouwen met de nieuwe noordelijke items. Het uitbreidingspakket ontvangt 200 nieuwe omgevingsstukken! Ook kan je nieuwe soorten flora toevoegen aan je park om je dieren de gelukkigste op de digitale aarde te maken!

Tot slot brengt dit Planet Zoo pakket nieuwe uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen helpen je een weg naar grote geldbedragen en meer van die kostbare groene blaadjes. Bij de nieuwe dieren horen uiteraard nieuwe uitdagingen. Ook heb je de uitdaging dat je in Mexico deze dieren aan je park kan toevoegen. Want hoe houd je deze ijzige dieren koel in dat hete land? De uitbreiding is nu uit en voor €9,99 is het pakket van jou! Je kan ook gaan voor het originele spel + uitbreiding, je bent dan €54,99 kwijt.

Hou onze website in de gaten voor de review!