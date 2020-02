PlatinumGames doet volgende week een grote aankondiging

PlatinumGames, bekend van Bayonetta, Vanquish, Astral Chain en nog wel een aantal ijzersterke titels gaat volgende week een grote aankondiging doen in de wekelijkse Famitsu. Dit maakt Famitsu bekend in het blad van deze week. Onlangs teasde de ontwikkelaar al enkele aankondigingen via een speciale website.

Famitsu is een wekelijks verschijnend Japans magazine waarin PlatinumGames volgende week een grote aankondiging gaat doen. Dit maakt Famitsu bekend in de uitgave van deze week. De director van Bayonetta, Hideki Kamiya, geeft aan dat de ontwikkeling van Bayonetta 3 op rolletjes verloopt. Of de aankondiging te maken heeft met de franchise is nog niet bekend.

“Development on Bayonetta 3 is going well. Actually, there is various information hidden within the 2017-released trailer.”

Onlangs lanceerde PlatinumGames een teaser website met de naam Platinum 4. Achteraf blijkt dat de teaser 4 aankondigingen betreft waarvan de eerste snel volgde. De eerste aankondiging ging over een Remaster van The Wonderful 101. Hier heeft de ontwikkelaar een Kickstarter voor aangemaakt. Het doel werd al snel gehaald. Van de €45.000 is er inmiddels al meer dan anderhalf miljoen opgehaald.

Er zijn nu nog drie onbekende aankondigingen waarvan de tweede naar alle waarschijnlijkheid op 27 februari wordt onthuld. Famitsu laat daarnaast weten dat de Bayonetta en Vanquish bundel ook in Japan verschijnt. Om het tienjarig bestaan van Bayonetta en Vanquish te vieren bracht Sega een bundel uit op 18 februari. Op 28 mei verschijnt de bundel ook voor Playstation 4 in Japan.

Op dit moment zijn wij ook bezig met deze bundel. Verwacht binnenkort een review van deze titel(s) op onze website! Denk jij dat PlatinumGames volgende week eindelijk de release datum van Bayonetta 3 gaat onthullen? Of gaat het over totaal iets anders? Een nieuwe Nier misschien?